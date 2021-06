Persisten quejas en delegación del Bienestar en Hidalgo; acusan prepotencia de personal

Nuevamente beneficiarios de las pensiones para adultos mayores que entrega la Secretaría del Bienestar en Hidalgo manifestaron inconformidad en el proceso, pues acusaron prepotencia por parte del personal de la dependencia.

En entrevista con AM Hidalgo, Lamilka Brunes González expuso su caso, en el que señaló total desconocimiento por parte del personal de Bienestar sobre las fechas de inscripción al programa 65 y más.

Explicó que se mantiene bien informada sobre las fechas y trámites que deben realizarse en el programa 65 y más debido a que su madre se encuentra en el rango de edad para inscribirse.

Mencionó que el pasado 7 de junio intentó realizar el registro, pero al intentarlo surgió un conflicto que derivó en un pequeño conato de bronca con quien se identificó como coordinador de las pensiones.

“Quise inscribir a mi mamá, el 7 de junio, cuando ya estábamos ahí (instalaciones de Bienestar), a la mera hora nos dicen que no, que esa no es la fecha para el trámite, cuando por redes sociales la anuncian. Yo asistí 15 días antes a la delegación y una trabajadora me dio los requisitos y me confirmó que el 7 de junio se realizaba la inscripción, pero recibimos un trato muy déspota y no quisieron darnos acceso al programa”, comentó.