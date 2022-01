Pese a compromiso, alcaldía de Ixmiquilpan deja sin respuesta a comerciantes

Tras dos horas en que comerciantes semifijos de Ixmiquilpan permanecieron a la espera de respuesta por parte de autoridades municipales sobre la situación sobre su posible retiro de las calles de la zona centro de la localidad, decidieron irse al no obtener resolución oficial.

Tras la situación tensa que se vivió la mañana de este martes ante el posible uso de fuerza pública para impedir la colocación de comerciantes en la zona centro del municipio, autoridades permitieron su instalación al indicarles que después de las 13:00 horas les darían respuesta definitiva a su situación, lo cual no ocurrió.

Los más de 200 agremiados insistieron durante dos horas en las instalaciones de la alcaldía en ser atendidos por la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras, a quien reprocharon su ausencia y la constante negativa a sostener diálogo.

Sin embargo personal de la presidencia municipal aseguró que la alcaldesa no se encontraba por situaciones de trabajo, argumento que fue descartado por vendedores al aseverar que siempre reciben la misma justificación.

Molestos ante la situación en que ni siquiera personal del área de Reglamentos y Espectáculos accedió a atenderlos presuntamente porque su director Emiliano Ríos también estaba ausente, decidieron retirarse tras indicar a encargados de la oficina de la alcaldesa que debido ante la falta de voluntad e interés por parte de autoridades, no permitirán que en ningún momento se les retire de su lugar.

Además, advirtieron que dejarán de pagar la cuota de 20 pesos por día por cada puesto que les cobra el área de Reglamentos y Espectáculos.

"Así como ellos no quieren llegar a entablar soluciones, no nos atienden y no quieren hablar para que podamos trabajar, entonces así nosotros ahora no les haremos caso y si en algún momento quieren volvernos a cobrar, entonces quien nos va a tener que venir a buscar va a ser la presidenta (municipal)", puntualizaron.