Pese a negativa de vecinos, ofertan área verde de San Javier por internet

A pesar de la oposición de vecinos de la quinta sección de San Javier a la venta de las áreas verdes del fraccionamiento, un predio de ese tipo de 244 metros cuadrados ya es ofertado en la plataforma digital Lamudi Inmobiliaria.

En días pasados vecinos de la quinta sección de la colonia San Javier, en Pachuca, impidieron una invasión de un área verde y advirtieron que defenderán esos espacios de uso común de cualquier intento de expropiarlos.

Sin embargo, un predio de 244 metros cuadrados, que es parte dicha área verde en la calle Valle del Silencio en la sección referida, ya se encuentra a la venta por parte de la empresa iDomus en una aplicación inmobiliaria con un costo de un millón 952 mil pesos.

AM Hidalgo intentó contactar a la empresa vendedora, no obstante, debido a los horarios en que labora no fue posible conseguir una respuesta.

En el portal de la aplicación se muestran todos los detalles de la ubicación del predio, así como fotografías, precio y hasta financiamientos disponibles para pagar, además de la información de contacto con la empresa vendedora.

CONFLICTO DE AÑOS ATRÁS

El pasado martes vecinos de la quinta sección de San Javier impidieron la invasión de algunas áreas verdes donde aseguraron que la problemática proviene de administraciones municipales pasadas.

En esa ocasión el predio en cuestión fue uno de mil 700 metros cuadrados protegido por los vecinos con una cerca perimetral y una manta con la leyenda: "Esta es el área verde de la quinta sección de Valle de San Javier, atentamente los colonos".

Sin embargo, alrededor de las 10:00 horas del pasado jueves, personas ajenas a la quinta sección tomaban medidas y plantaban postes para instalar malla ciclónica, por lo que los colonos lanzaron una alerta vecinal ya que ingresaron indebidamente.

Quienes trataron de tomar posesión del área verde, que dijeron ser representados legalmente por Joel Vargas, mostraron supuestas escrituras, pago predial y permiso de construcción, sin importar que estos espacios fueron cedidos a la colonia por lo que no pueden ser enajenados, relataron los vecinos.

