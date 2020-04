Pese a pocas ventas regala tacos a familias de enfermos de Covid-19

Ciudad de México.- Un negocio de tacos decidió regalar alimento pese a las pocas ventas, sin embargo, su único objetivo es dar comida familiares de enfermos o a quien más lo necesita, un usuario en redes sociales decidió compartir y viralizar esta noble causa, pues están dispuestos a apoyar durante esta cuarentena por coronavirus (Covid-19).

Un usuario en redes sociales compartió una serie de fotos en donde muestran como una taquería llamada ‘Los Pastorcitos’ ubicada en la alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, regala sus productos a quien no tenga nada qué comer en estos tiempos difíciles.

Así mismo, en las fotos se puede observar un cartel amarillo pegado en las afueras del establecimiento en donde invita a que se acerquen a pedir si de verdad no tienen dinero y necesitan comer.

Si en esta crisis estás mal y te ha ido mal, no dudes en acercarte con nosotros, podemos al menos darte unos taquitos para ese día. Tampoco nos está yendo bien, pero la verdad está canijo el que los hijos no coman, en verdad si lo necesitan, pero solo si lo necesitas no tengas pena y dinos”, se puede leer en el cartel.