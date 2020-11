Pfizer solo espera la resolución de la FDA para distribuir su vacuna en México; apoyaría en cadena de frío

El primero de diciembre la Dirección de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) por sus siglas en inglés, informará si aprueba o no la distribución de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer, de obtener una respuesta negativa, no se podría aprobar la distribución en otros países.

Durante un encuentro virtual con medios de comunicación, Paola Fontanelli, directora de Comunicación, Experiencia Digital y Responsabilidad Social en Pfizer México comentó que la farmacéutica espera la resolución de la FDA para que a partir de ello comience la regulación en cada uno de los países que adquiera la vacuna.

“En el país no sé quién lo aprueba, lo que sé es que si no lo aprueba la FDA no tendremos oportunidad de que se apruebe en los diferentes países. Depende de la autorización FDA y está en revisión de ellos. Es una vacuna que podremos llevar a todos lados donde sea necesaria y entonces lo que puedo decir es que en la FDA , estamos esperando que el primero de diciembre pueda dar resolución y a partir de ahí las agencias de regulación sanitaria puedan comenzar a regular en las diferentes naciones”.