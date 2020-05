Pico de contagios en México no es hoy, será pasado mañana

Tras explicar en qué consiste el aplanamiento de la curva epidémica por Covid-19 en México, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, corrigió las estimaciones previas de que el pico máximo de contagios será el 6 de mayo y enfatizó que éste ocurrirá el día 8; agregó que sin las medidas de mitigación, el pico habría ocurrido el 2 de abril.

“Sin intervenciones de mitigación tendríamos el punto máximo el 2 de abril, un pico muy temprano. Hemos ganado tiempo, la predicción más reciente es para el 8 de mayo, y yo dije 6 de mayo, al actualizar la predicción se ve una ganancia adicional y esta curva es más plana de lo que se predijo el 29 de abril”, dijo.

Resaltó que cuando ocurre una pandemia, detenerla de un día para otro se convierte en una “fantasía”, por lo que la única alternativa es mitigarla o hacerla menos impactante. “Ante una situación como la que vivimos, hay tres objetivos principales: retrasar el momento epidémico, que la curva se reduzca y lograr que haya menos casos en forma absoluta”.

Precisó que sin aplicar la Jornada Nacional de Sana Distancia, en la actualidad habría 38 mil 733 casos de Covid-19 confirmados. “Hasta el momento, lo que vemos es una disminución total de 74% de casos, si seguimos por ese comportamiento, tendremos una curva más plana”.

El funcionario subrayó que aplanar la curva no significa desaparecer la epidemia, “quien piense eso quiere modificar la realidad y con un elemento no basado en ésta, porque las epidemias no se paran de un día para otro; lo segundo es que el aplanamiento se mantendrá por el resto del periodo epidémico si, y solo si, nos quedamos en casa”.

En cuanto al panorama nacional, la Secretaría de Salud confirmó 2 mil 507 muertes por Covid-19 en México, 237 más que el día anterior; hasta ahora, la cifra más elevada en las últimas 24 horas. Con respecto a los casos positivos, José Luis Alomía, titular de Epidemiología, informó que se ha diagnosticado a 26 mil 26 personas, 16 mil 99 son sospechosas y 63 mil 540 fueron descartadas.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell afirmó que México logró “aplanar la curva” de Covid-19 en un nivel similar al de Suiza y Suecia, pero enfatizó que esto no significa que no haya más casos positivos, sino que gracias a las medidas de mitigación la propagación del virus se hizo más lenta.

El funcionario mostró una gráfica tomada de un sitio patrocinado por la Universidad de Oxford y comparó las curvas epidémicas de diversos países a partir de que en cada uno se presentaron los 100 contagios.

“Vemos algunos países, están Estados Unidos, España, Alemania y Francia, también Reino Unido, son los países europeos que han tenido la mayor carga de enfermedad; enseguida están Suiza y Suecia y en medio está México.

“[El país] ha tenido una duplicación inicial de casos cada dos días; para el día 40 tuvimos un cambio y ahora hay duplicaciones cada seis días, lo que significa que se hace cada vez más lenta la epidemia, hemos aplanado la curva, pero para que nadie se confunda, esto no quiere decir que es exactamente plana, porque eso querría decir que no tenemos epidemia, lo que quiere decir es que habríamos tenido muchos más casos de no implementar medidas de mitigación”.

En cuanto a las camas disponibles para la atención del coronavirus, el subsecretario mencionó que a nivel nacional hay una ocupación de 31%, mientras que en la Ciudad de México es al revés, con 69% de camas ocupadas, por lo que se expandirá esta capacidad mediante la reorganización de cinco hospitales capitalinos y el que se construye en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el cual abrirá de manera paulatina a partir del 13 de mayo.

Mueren mexicanos en EU

En este marco, el canciller Marcelo Ebrard informó que hasta ayer habían fallecido 661 mexicanos en Estados Unidos por Covid-19, siendo Nueva York la entidad con el mayor número de connacionales muertos, al sumar 506.

El presidente López Obrador aseguró que su gobierno hará todo lo que sea necesario para apoyar a los millones de mexicanos que viven en el país del norte.

Ebrard indicó que en cuanto a mexicanos muertos en la Unión Americana por coronavirus detrás de Nueva York se ubican California, con 39; Illinois, con 36, y Colorado, con 13 fallecidos.

Analizan plantear acuerdo en torno a migración

Ayer, López Obrador dijo que no descarta plantear al presidente Donald Trump —de concretarse un encuentro entre ambos mandatarios en junio próximo, cuando entre en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)— un acuerdo migratorio.