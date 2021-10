Pide AMLO a Hidalgo regresar a clases presenciales

A más de 40 días de que inició el proceso de regreso paulatino a las escuelas, autoridades federales afirmaron que no hay riesgos de contagios, por lo que reiteraron el llamado a retornar a los planteles de manera presencial.

“Ha quedado de manifestó que no hay riesgo para estudiantes, adolescentes, para niñas y niños, toda esta compaña que desataron que se iban a enfermar niños y niñas y por eso no había que regresar, ya estamos viendo con hechos de que afortunadamente no hay contagios, esto es muy importante”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina.