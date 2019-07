Pide AMLO ayuda para acabar con el robo de hidrocarburo

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió a las comunidades de Puebla e Hidalgo donde todavía prevalece el robo de hidrocarburo, terminar con dicha actividad ilícita.

Durante su conferencia de la mañana, el presidente recordó que el robo de combustible es delito grave y no tiene derecho a fianza.

“Y lo digo para que nos ayuden todos, que en la familia nos ayuden a decirles a los que están todavía llevando a cabo estas prácticas, porque luego se detiene a quienes se dedican al robo de combustible y familiares, sobre todo las sufridas madres andan haciendo gestiones para que se liberen a sus hijos”, declaró.

Y agregó: “es mi obligación que se sepa, porque a veces no llega la información a todos los pueblos, que se sepa que es delito grave y que no se alcanza fianza y que no se dejen encampanar por delincuentes”.