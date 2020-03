Pide Coparmex estrategias de apoyo para empresas ante contingencia

Para hacer frente a las afectaciones económicas frente a la crisis por el coronavirus, Ricardo Rivera Barquín, presidente de la Coparmex Hidalgo, pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno diseñar estrategias de apoyo que permitan al sector empresarial lidiar con la falta de liquidez y evitar despidos.

En entrevista con AM Hidalgo, el dirigente expresó que el sector al que representa, que aglutina micro, pequeñas y medianas empresas, acatarán las decisiones que tomen los gobernantes.

Sin embargo, indicó que en este sector comercial y de servicios algunos viven al día, “otras a la semana, algunas a la quincena o al mes”, por lo que piden se tomen medidas en los tres niveles de gobierno para asegurar la liquidez de los negocios.

“Esperamos propuestas de rescate a este sector, con apoyos fiscales y de crédito, blandos, rápidos y sencillos, también que se nos dé oportunidad, como ya hacen algunos otros países, que el pago de impuestos lo hagamos posteriormente, una vez pasando la emergencia”, agregó.

Mencionó que no han calculado las pérdidas monetarias, pero tan solo en el sector restaurantero únicamente existe una ocupación de 20 por ciento de la capacidad, situación que es crítica, aseguró.

“Al final del día, cualquier empleo que se vaya a perder, es algo grave, pues esa persona no tendrá forma de enfrentar los gastos para su familia”.

Rivera Barquín mencionó que la medida de los gobiernos de pedir a sus empleados que no laboren por cuarenta días, la ven correcta, pues al final de la quincena tendrán su pago; sin embargo, en el sector empresarial no es un tema sencillo pues algunas compañías no tienen liquidez para soportar más de un mes sin actividades.

“Si tú mandas a su casa al empleado sin dinero, no va a poder enfrentar una situación de emergencia, se debe atender por las autoridades, no solo es que se cierren los lugares y los empresarios hagan frente, deben crearse medidas de apoyo económico para puedan adelantarse los sueldos de un mes, esto solo será posible con el apoyo de los tres niveles de gobierno”, dijo.