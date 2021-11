Pide Fayad a aspirantes priistas construir unidad y mantenerla tras la designación

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad convocó a los aspirantes del PRI a la candidatura para buscar sucederlo a dialogar, concertar y construir la unidad que tanto necesita su partido para poder ganar en las elecciones de 2022.

Durante su intervención en la primera sesión ordinaria del Consejo Político Estatal de su instituto dijo que la unidad no se dicta, “se construye en nuestras estructura con inclusión, diálogo y deseo de que a nuestro partido le vaya bien en 2022”.

Rememoró que durante casi 18 años buscó la candidatura al gobierno de Hidalgo y fue marginado para dar paso a Manuel Ángel Núñez Soto, Miguel Ángel Osorio Chong y José Francisco Olvera Ruiz y siempre aceptó y sumó su apoyo.

Comentó que en la primera oportunidad el entonces gobernador (Jesús Murillo Karam) le argumentó como impedimento su juventud, pero que eso no provocó que cayera en deslealtad, por el contrario se sumó al trabajo del partido.

Luego de continuar con el anecdotario a lo largo de esos años, pidió a la militancia no dejarse engañar por los dichos que lo sitúan como cercano a otras fuerzas políticas, pues nunca ha traicionado al Partido Revolucionario Institucional.

“Omar Fayad es de una pieza, nunca me he alejado de mi partido ni he traicionado a nadie. Que no quepa duda de cómo habremos de conducirnos con toda seriedad e institucionalidad”, afirmó durante la actividad realizada este domingo.