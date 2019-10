Pide Fayad a diputados esperar a que estados debatan sobre aborto

Omar Fayad Meneses, gobernador del estado, sugirió a los diputados del Congreso de Hidalgo esperar a que otras 15 entidades federativas, o incluso 30, debatan sobre la despenalización del aborto, para que en Hidalgo tomen la mejor decisión.

Ante el debate que recientemente tomó fuerza en el estado, el mandatario dijo mantener una postura neutra con la finalidad de garantizar la gobernabilidad ante probables protestas de quienes están a favor y en contra.

Por tanto, el mandatario consideró pertinente esperar que otros estados legislen para después abordar la discusión en tribuna del Congreso local.

Este tema genera una diferencia en la sociedad, conflicto de derechos, pues a todos les asiste una parte de razón, no puedes negar que las mujeres tienen derechos y que además que desgraciadamente algunas por ignorancia se embarazan y que esos embarazos, no solamente son no deseados, sino una vez que el producto llegue no se pueden hacer cargo de él”.