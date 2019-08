Pide Fayad altura de debate en Congreso; descarta vetar Reforma Electoral

Omar Fayad Meneses, gobernador del estado, consideró que debe existir respeto y altura en el debate, además de no jalonearse ni arrebatarse las cosas, con relación al conato de bronca entre el diputado panista Asael Hernández Cerón y Jorge Mayorga, de Morena.

No es lo deseable, no es lo aceptable, llegar a los golpes, no es lo que se debe hacer, pero al calor de las discusiones luego pasan esas cosas”, declaró durante entrevista al finalizar un evento de Coparmex.