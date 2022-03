Pide Fayad paciencia al SNTE luego que anunció más movilizaciones

“Ojalá que el SNTE no vuelva a marchar, estoy esperando a que liberen los recursos”, declaró Omar Fayad Meneses al ser cuestionado sobre las nuevas movilizaciones que anunció la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sección XV si no se cubren los pagos del bono de fin de año y aguinaldo a jubilados y homologados, respectivamente.

Asimismo el mandatario estatal comentó que el tema se ha tratado de la misma manera por 30 años, por lo que desconoce los motivos por los que el gobierno federal no ha liberado el recurso, pero espera que en los próximos días gracias a la disposición de ambos entes gubernamentales se llegue a un acuerdo.

A decir de Fayad Meneses, el gobierno de Hidalgo le ofreció a la federación excluirse de la repartición del recurso, ya que esta maneja la nómina desde la capital del país.

“Le he ofrecido a la federación que si quieren no me den el recurso, que si ellos lo manejan desde allá (Ciudad de México), que lo paguen desde allá y no pasa nada”, comentó el gobernador hidalguense.