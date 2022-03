Pide Fayad respetar autoridades electorales; permanecerá al margen del proceso

La mejor manera de fortalecer una democracia es respetando las decisiones de las autoridades electorales, indicó el gobernador de Hidalgo Omar Fayad quien pidió a actores y partidos políticos a no deslegitimar a la autoridad judicial electoral que resuelve sobre un asunto en particular, ya que esas prácticas no sirven a México.

El mandatario estatal participó como testigo de honor en el evento de firma del acuerdo por la integridad del proceso electoral para la renovación de la gubernatura de Hidalgo, signado este viernes 4 de marzo entre autoridades electorales nacionales y estatales, legisladores del Congreso del estado, y representantes de partidos políticos.

“Deseo que los miembros de los partidos políticos que hoy han firmado se comporten con civilidad, que ejerzan un correcto uso de su ciudadanía, que no solo se integra por derechos sino también por obligaciones, aún en los momentos más álgidos y tensos que se presenten en la competencia política”, refirió.

Indicó que Hidalgo puede ser referente y ejemplo nacional, si los actores políticos respetan las instituciones electorales y reconocen los resultados, así como el resto de sus decisiones.

“Tenemos que estar muy conscientes de que la mejor manera de fortalecer una democracia es respetando las decisiones de las autoridades”.

AL MARGEN DEL PROCESO: FAYAD



Fayad Meneses recordó que quien no se ve beneficiado con los resultados electorales, inmediatamente impugna la legitimidad de las autoridades, busca culpables, y cuestiona a las autoridades electorales. Después conforme a su derecho impugna.

“No volvamos a caer en lo que no fortalece a la democracia que es deslegitimar a la autoridad judicial electoral que resuelve sobre un asunto en particular, esa práctica no le sirve a México. Tengo mucha confianza en las autoridades electorales”, expresó.

Las autoridades electorales “han demostrado que son un pilar fundamental para la construcción de la democracia y del estado de derecho, por eso me atrevo a decir públicamente que yo confío en el INE, confío en sus consejeras y consejeros, en Lorenzo Córdova”.

Fayad señaló que se mantendrá totalmente al margen del proceso electoral, excepto en lo que le toca por ley y lo que está dentro de sus facultades.

“Aquí lo que les pido es respetemos todos la ley como está hoy, y así vamos al proceso electoral confiando en nuestras autoridades electorales”.

En la firma del convenio participaron las y los titulares del Instituto Nacional Electoral (INE), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), su homólogo de Hidalgo TEEH, el Instituto Estatal Electoral (IEEH), y del Congreso local; así como los partidos políticos PRI, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano, y Morena.