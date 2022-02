Pide INE determinar responsabilidad de Uriel Lugo por fallas en PREP 2020

Además de la remoción de dos consejeros del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), el Consejo General del INE ordenó al órgano interno de control del OPLE determinar responsabilidad del secretario ejecutivo Uriel Lugo Huerta, así como del titular de la unidad de informática, quien fue ya suspendido y mantiene un proceso abierto con base en el reglamento interior del organismo electoral.

Lo anterior, consta en el expediente UT/SCG/PRCE/CG/13/2020 y acumulado, referente a la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto al procedimiento de remoción de la exconsejera presidenta, Guillermina Vázquez Benítez y el consejero electoral, Francisco Martínez Ballesteros del IEEH, emitido el 31 de enero.

Dicho documento señala que la remoción fue por vulnerar los principios de certeza y máxima publicidad durante las elecciones celebradas en octubre de 2020 para renovar los 84 ayuntamientos, ya que existieron fallas en el Programa de Resultados Electorales (PREP) que no se corrigieron a tiempo y en consecuencia se utilizó una herramienta informática distinta que no fue avalada por el INE, lo cual vulneró la certeza de los resultados electorales.

En el punto quinto de la resolución, el Consejo General del INE ordenó remitir copia certificada digital del expediente al órgano interno de control (OIC) del IEEH a fin de que determine la responsabilidad de las personas titulares de la secretaría ejecutiva a cargo de Uriel Lugo Huerta y de la unidad de informática del Instituto Estatal Electoral, cuyo encargado de despacho es Luis Manuel García García.

Lo anterior, con base en el considerando octavo del expediente, que refiere dar vista por responsabilidad de las personas servidoras públicas, establecidos en los artículos 68 del Código Electoral del Estado de Hidalgo; y 22 y 30, del reglamento interior del IEEH.

El apartado señala que, “las funciones de la secretaría ejecutiva del IEEH y de la unidad de informática del OPL, misma que fungió como instancia interna en el procedimiento electoral 2019-2020, se encuentran estrechamente vinculadas con los hechos, se considera que se debe dar vista al OIC del IEEH para que determine lo que en derecho corresponda”.

PROCESO CONTRA EXTITULAR DE INFORMÁTICA

Cabe mencionar que el 22 de diciembre de 2021 el consejo general del IEEH aprobó el acuerdo que designa como encargado de despacho de la unidad técnica de informática a Luis Manuel García García, ya que tras la falla en el PREP 2020 para la elección de ayuntamientos, el órgano interno de control del Organismo Público Local Electoral (OPLE) suspendió al titular de esa área, Said Rodríguez García.

Previamente, el 9 de diciembre de 2021 el OIC emitió un acuerdo con expediente de responsabilidad administrativa IEE/OIC/AUT-SUB/PAR/09/2021 en el que determinó la suspensión provisional de su cargo al servidor público titular de la unidad técnica de informática del IEEH, Said Rodríguez García. Los integrantes del Consejo General fueron notificados el 13 de ese mes.

El proceso de responsabilidad administrativa contra Rodríguez García es debido a que fue la persona encargada de la unidad técnica de informática cuando ocurrieron las fallas en el PREP, ya que el área fungió como instancia interna en el procedimiento electoral 2019-2020 y se encuentra estrechamente vinculada con los hechos por los que removieron a los dos exconsejeros.

MEGAWEB Y SUS FALLAS

Cuando fue aprobada la designación del encargado de despacho, el entonces consejero electoral, Francisco Martínez Ballesteros exhortó a que se determinen las responsabilidades que ese organismo solicitó que se fincaran contra la empresa Megaweb encargada del PREP, de la cual advirtieron que no tenía la capacidad técnica de cumplir con ese programa.

El 17 de octubre de 2020, un día antes de las elecciones para ayuntamientos, el Consejo General avaló poner en marcha la plataforma Preliminares Hidalgo 2020 para sustituir al PREP, debido a que el INE no le dio el visto bueno porque no completó los simulacros y el sitio donde mostraría el conteo de votos no resultaba seguro.

Tras la falla, en el acuerdo IEEH/CG/320/2020, el organismo local dio vista al órgano interno de control e instruyó a la dirección ejecutiva jurídica del IEEH para iniciar los procedimientos y denuncias correspondientes contra la empresa Megaweb, Diseño de Software, Mantenimiento, Venta y Renta de Equipo de Cómputo, Consumibles y Equipo de Oficina SA de CV, a la que el instituto contrató por más de 6 millones de pesos.

El IEEH contrató por adjudicación directa a la empresa Megaweb como proveedor de servicios de desarrollo de sistema informático PREP y la aplicación móvil, hecho del que notificó al INE el 25 de mayo de 2020 mediante un documento, el cual según el expediente del Instituto Nacional se entregó con más de cinco meses de desfase.

La empresa con domicilio en Oaxaca, evidenció la carencia de experiencia para el servicio contratado, tras las fallas de los simulacros previos a las elecciones del 18 de octubre de 2020, como problemáticas en la presentación de los datos de los niveles de desagregación del sitio; la base de datos no presentaba información; se presentó demora en la información publicada y la carga de la imagen en el acta.

Además, se visualizaba información de manera parcial como en el nivel entidad y el de sección casilla; presentó errores en el sitio de publicación; los datos de actas capturadas eran diferentes a los datos de las actas capturadas en la parte de arriba; y situación delicada de incongruencia en los agregados, por mencionar algunas fallas.

