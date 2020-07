Pide Mauricio Delmar no apoyar robo de hidrocarburo

Luego del megadecomiso de hidrocarburo robado en Atitalaquia, irán a la cárcel quienes resulten responsables, “de la institución que sea”, declaró el secretario de Seguridad, Mauricio Delmar Saavedra, quien solicitó a la población no apoyar a los ordeñadores de ductos.

Durante conferencia de prensa apuntó que la investigación de este decomiso, dado a conocer el 29 de junio, avanza por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Es un delito de sangre, no es solo que se roben la gasolina y se la pongan a los carros. No. Trae una cadena de sangre muy complicada, por lo tanto, invitamos a la población, primero, a no consumir ese hidrocarburo y, segundo, no apoyarlos, porque son delincuentes y pueden, como ya vimos en otros estados, tomar fuerza y volverse un verdadero problema para los ciudadanos”.