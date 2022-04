Pide Morena a TEPJF piso parejo en caso de omisión en gastos de precampaña de PRI y PRD

Tras la impugnación contra la resolución del INE de no sancionar a la precandidata Carolina Viggiano debido a que PRI y PRD no comprobaron gastos de precampaña, Morena llamó al Tribunal Electoral federal a revisar el caso y actuar en congruencia, indicó el senador César Cravioto Romero, quien mencionó que no tienen la intención de tirar la candidatura, solo que se cumpla con la ley.

“Hacemos un llamado al Tribunal Electoral para que revisen el caso de los gastos no comprobados de la coalición que encabeza el PRI en Hidalgo. En el pasado proceso electoral a dos de nuestros candidatos con mucha dureza en Guerrero y Michoacán por no presentar la comprobación, en un caso de 17 mil pesos y en otro caso en 32 mil pesos, nos quitaron a nuestro candidato (sic)”, refirió durante conferencia de prensa.

Indicó que la situación ocurrió en el actual proceso electoral local, en la coalición Va por Hidalgo conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), por lo que esperan que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva en concordancia con lo aprobado en 2021.

“En Hidalgo pasó pero del otro lado, vamos a ver cómo se comporta el Tribunal Electoral, vamos a ver si miden con la misma vara como nos midieron a los dos candidatos de Morena, tanto en Guerrero como en Michoacán. Vamos a estar observantes de que eso ocurra”, comentó.

El también delegado nacional de Morena en Hidalgo mencionó que no tienen ninguna intención de que se caiga la candidatura de Va por Hidalgo encabezada por Carolina Viggiano Austria, porque su precampaña ya estaba caída, aseveró.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

“Pero sí queremos que se cumpla la ley, que se mida con el mismo piso y ahí vamos a ver si se sigue demostrando que los órganos electorales de este país ya tienen la tendencia hacia la derecha, a golpear a los de Morena y dejar que los de la derecha hagan lo que quieran”, expresó.

Reiteró que estarán observantes de cómo se dan las cosas en esa resolución del TEPJF, por lo pronto, dijo, en Hidalgo inicia la cuenta regresiva el próximo 3 de abril con el arranque de campaña de Julio Menchaca en Huejutla, para que se dé y consolide la alternancia en Hidalgo.

ANTECEDENTES

El 23 de marzo los dirigentes estatales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Nueva Alianza, Sandra Ordoñez Pérez y Sergio Hernández Hernández, respectivamente, dieron a conocer que se impugnó el acuerdo del INE sobre la fiscalización de partidos, donde solicita sanción también para la aspirante a la candidatura para renovar el gobierno de Hidalgo.

Lo anterior, derivado de la omisión del PRI y PRD de presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña de su precandidata Alma Carolina Viggiano Austria.

El 18 de marzo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sancionar de manera económica a ambos partidos por la omisión total en el cumplimiento de su obligación de la presentación del informe de gastos de precampaña.