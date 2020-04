Pide PRD a diputada respetar acuerdo y dejar su curul

Luego que autoridades suspendieron el proceso electoral en Hidalgo, regresó al Congreso local la diputada Areli Rubí Miranda Ayala, quien en su oportunidad pidió licencia para buscar una candidatura. Sin embargo, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Héctor Chávez Ruiz, exhortó a la legisladora dejar su curul a su suplente, María de los Ángeles Godínez Granillo.

En entrevista con AM Hidalgo, el presidente partidista señaló que tras pedir licencia al cargo el pasado 6 de marzo, Miranda Ayala renunció al sol azteca para registrarse como aspirante a precandidata de Morena por el ayuntamiento de Atotonilco de Tula.



Chávez Ruiz recordó que la legisladora plurinominal tiene un acuerdo fáctico con Godínez Granillo para dejarle la diputación a la mitad del periodo correspondiente (un año seis meses), por lo que pidió congruencia a su excompañera de partido, quien el jueves pasado se reintegró a los trabajos de la LXIV Legislatura local sin avisar al Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD ni a su compañera de fórmula.

Me dicen que había un acuerdo firmado por las dos (Miranda Ayala y Godínez Granillo), sobre todo de poder dejar el periodo. Al parecer todo indica que sí fue un tema consensuado, acordado de año y medio, a cada una. Incluso, a la compañera suplente le dijo que ella (Areli) no iba a regresar, le dio su palabra, independientemente de lo que pasara”, recriminó.

Con el regreso de Miranda Ayala a su curul, el PRD se quedó sin representación en la Junta de Gobierno del Congreso del estado debido a que renunció a este partido, mencionó el dirigente. Además, la agenda legislativa del sol azteca se verá afectada, dijo.

Nosotros hemos estado planteando a la diputada Areli, invitarla a la reflexión y a la congruencia, y que si sus intereses personales ya no son o no los cubre el PRD, que nos dé oportunidad que ese espacio, que no es de ella, que es un lugar que consiguieron miles de ciudadanos hidalguenses (para el PRD), lo ocupe una compañera de mucho compromiso en el partido”, expresó.