Pide Ricardo Monreal a Menchaca no reciclar funcionarios en caso de ganar elecciones

Tras asegurar que la candidatura Juntos Hacemos Historia ha construido un movimiento social en Hidalgo que supera lo partidista, el senador Ricardo Monreal Ávila aconsejó al candidato Julio Menchaca que de ganar las elecciones del 5 de junio, no elija lo mismo ni a los mismos en su equipo de gobierno, que no recicle funcionarios.

Durante el cierre de campaña oficial del candidato Julio Menchaca Salazar en plaza Juárez de Pachuca, el senador morenista indicó que el aspirante es la esperanza y la alegría para que después de 93 años logre transformar de fondo a Hidalgo, que es un estado de historia.

“Le he dicho a Julio que el pueblo de Hidalgo te va a llevar a gobernador. Solo un consejo, cuando llegues al palacio y nombres tu equipo, ni lo mismo ni los mismos; (se necesita) un cambio profundo, aquí hay muchos jóvenes, mucha gente honesta y honrada que quiere una oportunidad para enfrentar el proceso de cambio en Hidalgo”, expresó.

Monreal Ávila aconsejó al candidato de Morena, Nueva Alianza y Partido del Trabajo a no rodearse “de bufones y aduladores, no los necesitas, necesitas solo al pueblo, porque es probable como ya lo saben todos, que vamos a ganar, y después del domingo 5 de junio van a estar ahí los mismos tocando las puertas para reciclarse en tu gobierno, no los aceptes”.

También indicó que Julio Menchaca no está solo, “aquí hay pueblo, aquí está tu pueblo, aquí está la gente que ha luchado por el cambio”.

Cabe recordar que el candidato morenista Julio Menchaca militó por varios años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y fue aspirante a la candidatura por la gubernatura del estado y a la postulación a la alcaldía capitalina por dicho partido; sin embargo, en ninguna obtuvo la nominación.

A lo largo de más de 55 días de campaña, diversos personajes de partidos opositores han anunciado sumarse a la candidatura común de Julio Menchaca, entre exdiputados priistas como Pedro Luis Noble Monterrubio, quien fue diputado federal y previamente secretario de Salud en la administración del exgobernador Francisco Olvera.

