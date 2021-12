Pide SSH no relajar medidas pese a descenso de casos COVID en Hidalgo

Pese al descenso de casos de COVID-19 en Hidalgo en las últimas semanas, el secretario de Salud del estado, Alejandro Efraín Benítez Herrera, llamó a la población a no bajar la guardia y continuar con las medidas sanitarias hasta conocer el comportamiento de la variante ómicron.

“El semáforo epidemiológico que utiliza la federación y el que utilizamos nosotros pinta las cosas muy bien y en un momento dado puede generar una falsa percepción del riesgo. La gente quiere oír lo que desea oír, que esto ya se acabó, pero sin caer en el alarmismo o cuestiones fatalistas, digo que falta un buen trecho, necesitamos ver cómo se comporta la variante ómicron”, refirió en conferencia de prensa.

El titular de la Secretaría de Salud e Hidalgo (SSH) indicó que Hidalgo lleva más de nueve semanas en franco descenso, con casos sospechosos que en un momento dado pueden elevar la gráfica, y sumado a la variante ómicron que presenta la distribución exponencial, puede complicarse el panorama.

Mencionó que de acuerdo con datos de la federación, en Hidalgo 89 por ciento de la población considera que es fundamental el uso del cubrebocas, mientras que diez por ciento, equivalente a 300 mil personas, piensa lo contrario, quienes pueden contagiarse con el virus.

Señaló que con un solo contagio, sobre todo con la nueva cepa, puede desencadenar la distribución del virus de manera exponencial. “Eso me preocupa, la distribución exponencial del virus. La mejor forma de controlar la pandemia es no bajar la guardia, porque la variante ómicron no ha dado la posibilidad de estudiar las consecuencias”.

