Pide Salud Hidalgo campañas proselitistas libres de COVID

Ante el inicio de las campañas proselitistas de diputados locales y federales este domingo, Alejandro Benítez Herrera, secretario de Salud de Hidalgo, recalcó a los partidos, y a la población en general, que se puede hacer proselitismo y política sin alterar la técnica sanitaria y sin poner en riesgo al candidato y sus militantes.

El funcionario estatal llamó a un pacto ciudadano y político que permita a Hidalgo transitar durante la pandemia de coronavirus, previo al inicio de las campañas este 4 de abril, las cuales concluirán el 2 de junio.

El Secretario de Salud del estado señaló que en el pasado proceso electoral, de presidentes municipales, hubo incremento de casos de coronavirus, pero no como se esperaba, por lo que se pronunció en repetir el esquema de los anteriores comicios.

El estado permanece en una inestable meseta durante la pandemia, derivado de fechas como Semana Santa que provocaron carreteras con alto aforo de vacacionistas.

Parecería que no hay epidemia, que no hemos tenido pérdidas y que nada ha pasado. Eso es lo que más temor me da, que la gente pierda precisamente el temor y piense que las cosas ya pasaron”.