Pide activista al INE vigilar actuación de ministros católicos durante elecciones

Ante la postura de algunos ministros católicos en Hidalgo, la activista Bertha Miranda Rodríguez exhortó al Instituto Nacional Electoral (INE) a estar atento ante este tipo de actitudes que transgreden el artículo 130 de la Constitución nacional.

A través de un pronunciamiento, los obispos de las provincias eclesiásticas de Tula, Juan Pedro Juárez Meléndez; Tulancingo, Domingo Díaz; y Huejutla, José Acosta Beltrán llamaron a la ciudadanía a votar por los candidatos que estén a favor de la defensa de la vida desde la concepción y la familia tradicional.

En entrevista con AM Hidalgo, la presidenta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser) Hidalgo, lamentó que los ministros de culto desconozcan la ley, pues en el articulado se detalla que no podrán asociarse, ni hacer proselitismo a favor o en contra de algún candidato o partido político.

La también abogada recordó que existe una ley de asociaciones religiosas y en su capítulo 5, artículo 29, fracción uno, sobre las infracciones que pueden cometer este tipo de agrupaciones a las que se les prohíbe asociarse con fines políticos.

"No están señalando a un candidato o candidata, pero orientan por quiénes tienen que votar los ciudadanos... que no se olviden que sus espacios son las iglesias y no tienen por qué invadir las competencias del estado", dijo la activista.