Pide comunidad gay de Tulancingo respeto a sus derechos

Con algarabía, pero firme exigencia para que sus derechos sean respetados, alrededor de medio centenar de integrantes de la comunidad LGBTTTIQA+ salió a manifestarse por las calles del centro de Tulancingo.

Posteriormente colocaron en las instalaciones del Centro Cultural Ricardo Garibay un tendedero con mensajes donde demandaron respeto a la sociedad.

La tarde del sábado 18 de junio el contingente recorrió las céntricas calles de Tulancingo, donde los gritos de celebración en el marco del mes del orgullo gay se mezclaban con consignas donde por igual reprochaban represión por parte de la sociedad y autoridades, que llamaban al respeto y la defensa de los derechos LGBTTTIQA+.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Se trata del tercer año consecutivo que se lleva a cabo la marcha, pero es la primera vez que existe acuerdo por parte de las organizaciones LGBTTTIQA+ para llevarla conjunta y organizadamente, de acuerdo a lo explicado por uno de los participantes.

"Sólo juntos y organizados nuestro mensaje, nuestras demandas, tendrán fuerza".

Comerciantes, vecinos de la zona, así como transeúntes, veían con curiosidad al contingente; algunas manos se juntaron en aplausos, mientras que en otros casos, había un murmullo entre los espectadores, pero en ningún momento dejó de llamar la atención la marcha y manifestación.

El recorrido finalizó en las instalaciones del Centro Cultural, para a continuación iniciar la instalación de un tendedero de demanda de derechos y respeto.

"No se trata de ser todos iguales, sino de aprender a respetar las diferencias"; "Si no sabes mi orientación sexual, es porque no te hace falta"; "Las grandes ideas vienen en diferentes colores, las personas también", eran parte de los mensajes escritos en cartulinas, en algunos casos con diseños o dibujos, otros, sólo con las palabras.

Tras la colocación del tendedero, por espacio de unos minutos hubo de nuevo gritos y consignas; paulatinamente el contingente se fue dispersando.