Pide gobernador a Policía Federal voto de confianza para el presidente

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, hizo un llamado a los policías federales que este día bloquearon carreteras para que le den un voto de confianza al Ejecutivo nacional y no cierren la circulación; además, se ofreció como intermediario para que sean atendidos y se privilegie el diálogo.

En entrevista, el mandatario estatal señaló que los oficiales federales están en todo su derecho de manifestarse, pero dijo que deben apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador en este proyecto de la Guardia Nacional (GN), por lo que los invitó a buscar canales de comunicación para resolver el conflicto.

"Yo le haría un llamado a los elementos de la Policía Federal preventiva para que apoyen a su presidente. Es responsable de la seguridad, no lo dejemos solo. Van a cambiar las circunstancias pero la idea no es violarle a nadie sus derechos laborales. Se trata de apoyarlo, no hay que bloquear carreteras, hay que dialogar. Si es necesario puedo ser un conducto y les hago la cita, pero que no bloqueen carreteras".