Pide joven portadora de COVID-19 a población de Hidalgo “aún no salir a las calles”

“Hace una semana me realicé la prueba COVID-19 y salí positiva. Les comparto esto porque creo que no es momento de salir a las calles si no es necesario”, expresó Mariana, joven de Ciudad Sahagún, Tepeapulco.

A través de su cuenta de Facebook, compartió su sentir sobre el coronavirus, enfermedad que ha infectado a más de tres mil personas y cobrado la vida de otras 500 en Hidalgo.

“Decirles, también, desde el fondo de mi corazón que, sea cual sea el origen del virus, es tan real y tan doloroso que si mi testimonio sirve de algo aquí estoy para contarles”, mencionó.

Su comentario lo acompaña con una imagen del resultado de una prueba que se realizó en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, el 14 de junio en la que se señala que el informe de resultado del exudado nasofaríngeo es positivo a SARS-COV-2.

“No les había dicho pero hoy les cuento: empecé con dolor de cuello y espalda y creí que estaba durmiendo mal. Los síntomas que me hicieron pensar en un posible contagio fue un terrible dolor muscular y de articulaciones, seguido de febrículas e irritación en los ojos, como si tuviera una infección. Me dolían hasta las uñas”, dijo.

En su relato, la mujer narra que en el Hospital General de Pachuca la trataron “excelente”, le hicieron rayos X para ver sus pulmones y fue cuando se percataron que debía hacerse la prueba para determinar si padecía el virus de origen chino.

Dos días después, la llamaron del área de Epidemiología para confirmarle que era portadora del virus, que la enfermedad la podía pasar en su casa y que la estarían monitoreando todos los días y así ha sido.

“He pasado noches enteras sin dormir porque los dolores de cabeza y cuerpo son una pesadilla. Duelen los talones, los dedos de los pies, sube por las piernas, las costillas, la espalda, el cuello, la nuca, la mandíbula y no hay manera en que se pueda descansar porque el roce con el colchón o hasta las cobijas resulta insoportable. He llorado de dolor varias veces esta semana. La ansiedad de no respirar bien, la presión en el pecho, la tos que no para, especialmente en las noches, es alucinante. No hay manera de estar cómoda”, dijo.

La también activista por los derechos de la mujer menciona que comparte su experiencia, pues cree no es momento de salir a las calles si no es necesario y a quienes salen les exhortó a extremar precauciones y que las cosas no son como se dicen.

“Hay muchos contagios todavía. Muchos. Si les es posible quédense en su casa, eviten ir a reuniones todavía; me da mucho coraje; yo sólo iba del trabajo a la casa y resulté contagiada por personas que fueron irresponsables, que no se atienden, que lo dejan pasar, que no dicen si tienen un familiar enfermo y se pasean como si fueran vacaciones en las calles. Recuerden hay muchos asintomáticos que probablemente contagian y ni en cuenta pero siguen saliendo a actividades no esenciales”, agregó.

La mujer señaló que la peor parte es no saber si contagió a alguien más y si ese alguien más es su familia y la angustia de que a quienes ama puedan sentir todo lo que siente ahora que está enferma.