Pide organización Jóvenes Huastecos reunión con precandidata de Va por Hidalgo

Integrantes del grupo denominado Jóvenes Huastecos del municipio Huejutla se reunieron este fin de semana en la colonia Parque de Poblamiento para dar a conocer que son simpatizantes priistas y que esperan el llamado de la aspirante al gobierno de Hidalgo Carolina Viggiano Austria; sin embargo, agregaron que de no ser tomados en cuenta por ella estarían dispuestos a escuchar otras propuestas políticas.

Así lo dio a conocer durante su intervención Ignacio Ramón Villegas León, quien además precisó que están cansados de solo ser llamados o tomados en cuenta en procesos electorales y después pasar desapercibidos cuando candidatos o candidatas se convierten en autoridades locales, estatales o federales.

Los Jóvenes Huastecos también se pronunciaron a favor de que los representantes priistas de Hidalgo no solo volteen hacia esa región cuando hay elecciones, sino también cuando logran los triunfos electorales para incluir a los jóvenes en los trabajos de la función pública.

Los jóvenes priistas abundaron que no quieren irse del PRI, partido político al que, refirieron, han apoyado en las buenas y malas, aunque reiteraron que en caso de no ser tomados en cuenta como en otras ocasiones, entonces no están cerrados a recibir propuestas de otras fracciones políticas.

Jóvenes Huastecos de Huejutla dijeron que esperarán para tener contacto con sus representantes partidistas o allegados a la precandidata al gobierno de Hidalgo, en caso contrario se reunirán nuevamente para definir sus estrategias futuras.