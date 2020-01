Piden a diputados evitar proselitismo si no competirán por alguna alcaldía

Los diputados locales que no participen como candidatos en la próxima contienda electoral municipal deberán tener mucho cuidado para evitar hacer proselitismo, “en ningún horario, ni siquiera los fines de semana”.

Así lo expresó María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, quien anunció que hará un recordatorio a sus compañeros legisladores a fin de evitar “excesos” que pudieran transgredir el proceso electoral.

A tres meses de que inicien las campañas para renovar ayuntamientos, la legisladora del PRI dijo que a diferencia de los servidores públicos o burócratas, los diputados no tienen horario que les impida participar en actividades electorales.

No podemos ser diputados de 9:00 a 16:30 horas, eso no es posible. Nosotros tenemos una representación en todo momento, por lo cual los legisladores que no participen como candidatos directamente, deberán tener mucho cuidado de no hacer ningún proselitismo”, indicó.