Piden comparecer a presidenta del Concejo de Pachuca por omisiones en administración

Esta tarde fue presentado un documento ciudadano en el Congreso de Hidalgo para que se llame a comparecer a Tania Meza Escorza, presidenta del Concejo Municipal de Pachuca por diversas irregularidades detectadas durante los casi 20 días que lleva al frente de la administración.

El oficio fue ingresado en estrados físicos de la Cámara de Diputados por Ricardo Crespo Arroyo, candidato independiente a la alcaldía de Pachuca, y su suplente Guadalupe Orona Urías.

Por ello, la fórmula independiente exigió que se cumpla la obligatoriedad que tiene el municipio de atender temas indispensables, como la recolección de basura “que en algunas zonas de Pachuca hasta el día de hoy no se ha visto restablecida”.

Orona Urías advirtió que el ayuntamiento de Pachuca debe contar con el manifiesto de procedencia emitido por la Secretaría del Bienestar, de no contar con este documento, tendrán que devolverse a la Secretaría de Hacienda más de 31 millones de pesos.

Respecto al debate que se realizará esta tarde entre los candidatos del PRI (Sergio Baños), PRD (Isidro Pedraza) y Morena, PESH, PT y PVEM (Pablo Vargas), el cual acaba de ser suspendido, Ricardo Crespo Arroyo aseguró que no lo invitaron.

“Apenas ayer en la tarde me enteré, pues yo no recibí ninguna invitación. No sé si sea debate o no, pero ‘bonita cosa’ que ahora son ‘juez y parte’, pues ahora ellos se organizan sus debates”, expresó.