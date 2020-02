Piden familiares de policía abatido modificar estrategia en seguridad

Familiares de Gerardo Jesús Olvera Cebrián, oficial de Seguridad Pública de Tula muerto en cumplimiento del deber, pidieron al gobierno federal un cambio de estrategia en seguridad, porque mientras sean “blandos”, seguiremos perdiendo oficiales.

Así lo externó un familiar del joven policía, durante el homenaje que se le rindió en las instalaciones de la comandancia municipal.

“Es importantísimo cambiar la estrategia (de seguridad) no podemos ser suaves, no podemos ser blandos, no puede ser que siga existiendo esto, que sigan desprotegidos los elementos. Los elementos son hijos, son padres, son hermanos y nos duelen, ¡ya basta de una estrategia suave, basta!”.

Remarcó que es inadmisible que un oficial municipal, estatal o federal, sea humillado, ultrajado y sobajado solo porque la estrategia de combate a la delincuencia es “blanda”.

“Con esas estrategias suaves, blanditas, no vamos a solucionar nada, se van a cobrar vidas como esta que nos está doliendo, nos está destruyendo y van a seguir hasta que no se cambien las estrategias y sean más fuertes. Ya basta de ser suavecitos con el crimen organizado, porque ellos están más organizados y no se tientan el corazón para agredir”, finalizó.