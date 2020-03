Piden indígenas traducir a lenguas originarias estrategias para prevenir COVID-19

César Cruz Benítez, autoridad tradicional de San Idelfonso, en Tepeji del Río, hizo un llamado a los gobiernos federales, estatales y municipales para que la información sobre las medidas de prevención por la pandemia de COVID-19 sean traducidas a lenguas originarias en el estado.

Asimismo, pidió que la información sea acorde con las dinámicas de los pueblos indígenas, pues en los carteles al respecto colocados en su comunidad, hacen referencia a evitar elevadores y no realizar compras de pánico en tiendas comerciales.

"Nosotros no hacemos compras de pánico, vivimos con cien o 50 pesos al día, no vamos a asistir a una tienda. Se habla de evitar elevadores, de no asistir al cine y al teatro. No sé quién hizo estos carteles, pero tienen el logo del Gobierno federal y estatal. No conocen cuál es la vida cotidiana de los pueblos indígenas", agregó en entrevista con AM Hidalgo.