Piden jóvenes de Ixmiquilpan agilizar vacunación contra COVID

Por temor a contagios de coronavirus, jóvenes de 18 años y más residentes de Ixmiquilpan piden a las autoridades agilizar el proceso de inmunización para ese sector que hasta el momento no ha recibido la primera dosis de la vacuna contra COVID-19.

Ya en otros municipios se vacunaron y aquí en Ixmiquilpan aún no hay nada para nosotros, no es posible que si ven que esta enfermedad ahora afecta a los más jóvenes no les importe protegernos”, reclamó Diana Pedraza, vecina del barrio San Nicolás.