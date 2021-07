En la víspera del Día de las Madres de 2020, Maicha Pamela fue asesinada dentro de su hogar en San Diego Alcalá, una comunidad otomí del municipio de Temoaya, Estado de México.

Pamela tenía 16 años de edad y vendía dulces para poder pagar sus estudios de secundaria, sin embargo a un año de su feminicidio la justicia no ha llegado, su madre Eleocadia Matilde Bermúdez dio a conocer que no hay detenidos.

Además declaró que su hija fue asfixiada, "se le sumergió en un tambo de agua y encima le colocaron un lavadero"

“Desde ese momento, no he parado de buscar justicia, a veces mi hijo y yo no tenemos ni para comer, pero seguimos en la lucha y no recibimos apoyo”, asegura.