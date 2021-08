Piden pobladores de Ixmiquilpan igualdad en aplicación de restricciones sanitarias

Ciudadanos de Ixmiquilpan exigen que las restricciones y sanciones sanitarias por la pandemia de COVID-19 se apliquen por igual a todos los sectores de la población y no solo a unos cuantos.

En un sondeo realizado por AM Hidalgo entre habitantes del municipio, mencionaron que existen distinciones en la aplicación de las disposiciones de prevención, "vemos que aquí solo es donde les conviene, ¿por qué no a todos se les mide parejo? Hay a quienes no se les dice nada y los dejan hacer lo que quieren", reprochó uno de los entrevistados.

Habitantes ejemplificaron el caso de los balnearios, a los que, afirmaron, se les ha permitido operar sin problema alguno pese a que por la gran cantidad de turistas que reciben diariamente y aún más en fin de semana, representan uno de los focos de infección más importantes.

Sabemos que es una de las principales fuentes de trabajo, pero no deja de ser una situación de riesgo porque en algún momento por toda la gente que llega de otros municipios o estados, puede desencadenar algún contagio entre los trabajadores", recalcaron.

En contraparte, mencionaron el caso de las comunidades a las que no se les permite realizar sus fiestas patronales y pequeñas ferias, pues el ayuntamiento indica que por el momento deben permanecer restringidas.

A lo mejor sí hay localidades que han hecho sus festividades, pero cuando las hacen ya son mal vistas y atacadas, o se les dice irresponsables, a pesar de que solo es con gente del pueblo, a veces menos de la que llega todos los días a los balnearios, y todos con los lineamientos sanitarios," mencionaron.

Debido a ello, solicitaron al ayuntamiento actuar de igual manera con todos los habitantes y negocios, ya sea cancelar todo o permitir actividades con ciertas reglas o condiciones.

Cabe mencionar que de acuerdo a información del presidente de la Asociación de Balnearios y Parques Acuáticos de Ixmiquilpan, Eugenio Cruz, tras una reunión con representantes de Salud y Turismo de Hidalgo, determinaron permitir la operación normal a los centros acuáticos con reducción del aforo a 60 por ciento y colocación de filtros sanitarios en los accesos.

