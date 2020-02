Piden que partidos no se aprovechen del 9 ninguna se mueve

“No pedimos permiso para realizar un paro de labores este 9 de marzo. No se trata de un paro institucional, y también sabemos que no todas podrán salir a manifestarse por la violencia en contra de las mujeres”, señalaron integrantes de Marea Verde.

El grupo de activistas, quienes en conferencia de prensa dieron a conocer las actividades programadas para el 7 y 8 de marzo, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, descartaron que el movimiento 9 ninguna se mueve se trate de una actividad institucional.

Explicaron que es una estrategia desesperada para visibilizar la violencia en contra de la población femenina, que se evidencia con el incremento de feminicidios.

Para Ingrid Guerrero, de la organización Yo te creo, la actividad busca generar conciencia de la aportación de las mujeres en todos los sectores, más allá de banderas políticas.

También criticó que la diputada local Corina García se vista de morado, cuando votó en contra de la Interrupción Legal del Embarazo.

En su intervención, Erika Ortigoza pidió que los políticos y otros sectores no se cuelguen de la iniciativa, sino que realmente instrumenten acciones contundentes para erradicar la violencia que se ejerce contra la población femenina.

Sobre la situación de mujeres que son víctimas de acoso sexual al interior de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), informaron que existen nombres y apellidos de docentes que son señalados, pero que sus víctimas tienen temor a denunciar.

JORNADAS 8M

En conferencia de prensa, las integrantes de Marea Verde invitaron a las Jornadas 8M en Hidalgo, que buscarán este 7 y 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, visibilizar el clima de violencia que persiste en el país y en Hidalgo.

La jornada iniciará el 7 de marzo con una gira por tres municipios. A las 10:00 horas en Tula; a las 13:00 horas en Tizayuca; y a las 17:30 en Tulancingo, en donde se abordará la problemática local.

En tanto, el 8 de marzo se llevará a cabo la marcha que partirá del Reloj Monumental de Pachuca a plaza Juárez a las 10:00 horas.

El 9 de marzo participarán en el 9 ninguna se mueve.