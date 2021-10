Piden que regidora de Huejutla salga de Morena, la acusan de contubernio con alcalde

Por medio de redes sociales piden que la regidora de Morena en Huejutla, Catalina Ramírez Hernández, quede fuera de ese partido al acusar que ha violado los principios fundamentales de ese instituto político: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Lo anterior, al señalar que presuntamente negocia con el presidente municipal Daniel Andrade Zurutuza y debido a ello no se manifiesta en contra de su comportamiento en las diferentes sesiones de cabildo.

Cabe mencionar que recientemente el alcalde de Huejutla fue denunciado por amenazas en agravio del periodista Rubén Juárez León. Además, regidores panistas respaldaron al presunto agraviado y señalaron como violento al edil.

Lee: Respaldan regidores del PAN en Huejutla denuncia por amenazas contra alcalde Daniel Andrade

En el mensaje difundido por Facebook y WhatsApp se menciona que la regidora se habría reunido con uno de los operadores del desaparecido Partido Encuentro Social (PES) para pactar el respaldo a favor de Andrade Zurutuza a cambio de una supuesta suma de dinero que no se especifica.

De igual forma se refiere que Catalina Ramírez quiere adueñarse de la fracción política que la postuló como su candidata a la alcaldía de Huejutla y que se autonombra como representante de las mujeres indígenas, cuando aseguran que hay otras que sí merecen ser tomadas en cuenta por su trabajo y respeto a los principios de Morena.

Por lo anterior, se solicita la salida Catalina Ramírez Hernández de Morena también con el argumento de ser incondicional de la exdiputada local Doralicia Martínez Bautista, de quien, asegura la publicación, ha recibido muchas consideraciones a pesar de que no representa los intereses y principios básicos del partido.

