Pidió Yolanda Tellería apoyar campaña de Jenny Marlú: exsecretario de Obras Públicas

Eduardo Sánchez Rubio, exsecretario de Obras Públicas de Hidalgo, reveló que la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, solicitó apoyar la campaña de Jenny Marlú Melgarejo Chino y que sería compensado el trabajo invertido.

Además, la presidenta municipal tuvo un diagnóstico sobre los baches y alternativas de solución de la problemática en los primeros meses de su administración; sin embargo, solicitó a sus colaboradores no tocar más el tema.

Sánchez Rubio recordó que concluyó funciones el tres de agosto de 2018 y que acordó con la alcaldesa recibir liquidación correspondiente al tiempo que prestó sus servicios, incluidos días y horas extras.

Además, de que la alcaldía compensaría con trabajo lo invertido en la campaña de Jenny Marlú Melgarejo Chino, en ese entonces candidata a diputada local, esto, por indicaciones de la alcaldesa para que apoyaran a la aspirante.

Sin embargo, ambos puntos, agrega el documento, fueron incumplidos por la presidencia municipal.

“Esto me llevó, en mi propio derecho, a demandar la liquidación que me corresponde, a lo que por respuesta, la presidencia exhibió documentos apócrifos y demás argumentos que me ofenden, por todo lo que hice por esta, tu administración municipal”.