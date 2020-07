Planea INE elección de alcaldes en Hidalgo a finales de septiembre o inicios de octubre

Luego que fenecieron las dos primeras propuestas para reactivar el proceso de renovación de alcaldes en Hidalgo y está por concluir el tercer escenario el próximo 12 de julio, la meta del Instituto Nacional Electoral (INE) es celebrar los comicios a finales de septiembre o a más tardar los primeros días de octubre, lo cual dependerá de cómo progrese la pandemia de COVID-19.

Así lo señaló Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, durante sesión virtual del organismo, quien agregó que debido a los altos índices de contagios y fallecimientos por coronavirus, es muy probable que no alcance el tiempo para llevar a cabo el tercero de los escenarios para reiniciar el proceso, aunque, agregó, aún no está descartado.

En días pasados, Córdova Vianello dijo que para organizar las elecciones de Hidalgo y Coahuila se requieren como mínimo de 70 días naturales antes de la jornada de votaciones.

Por ello platearon tres escenarios para la posible reactivación de los comicios. Las dos primeras alternativas fenecieron los pasados 22 y 29 de junio, pues Hidalgo continuó entre la fase roja y naranja del semáforo epidemiológico.

POR CONCLUIR TERCER ESCENARIO; PERO NO ESTÁ DESCARTADO

“De los tres ejemplos, de posibles fechas de la elección, las dos primeras ya han pasado. Como lo dijimos en su momento, el instituto necesita 70 días desde el momento en que se reanude el trabajo de las elecciones para que la jornada electoral pueda llevarse a cabo”, dijo en esta ocasión el consejero presidente.

“De las tres hipótesis, la última llegaba hacia finales de septiembre, estamos a pocos días de cruzar el umbral para que esos 70 días ocurran”.

“Es muy probable, los semáforos son lo que son, estamos con índices de contagio y también de fallecimientos muy altos, que son algunos de los indicadores que se están tomando en cuenta para tomar la decisión”.

“Si eso no disminuye en los próximos días, muy probablemente no alcancemos como lo planteaba el tercero de los escenarios, a realizar la jornada electoral a finales de septiembre, todavía no lo descartamos, pero nos estamos acercando peligrosamente en condiciones que todavía no son las óptimas para reiniciar los trabajos”.

“Nuestra meta al día de hoy, no estamos haciendo futurismo, es realizar la jornada electoral todavía a finales de septiembre o a más tardar los primeros días de octubre, lo cual dependerá de cómo progrese la pandemia”.

Además, dijo, el INE estableció con las autoridades electorales de Hidalgo que el registro de los candidatos pueda realizarse en línea, para evitar conglomeraciones de personas.