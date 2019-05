Planta Tratadora en Atotonilco de Tula sin resultados esperados: diputado

Ricardo Baptista González, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, afirmó que a más de un año y medio de funcionamiento, la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) ubicada en Atotonilco de Tula, sigue sin dar los resultados esperados.

Explicó que la PTAR "no ha sido lo que nos vendieron, que habría un tratamiento real y que serviría a los usuarios de las aguas negras. No es cierto, sí contaminan los lodos y la planta no está tratando todo el líquido", dijo.

Recalcó que la PTAR defraudó y lo seguirá haciendo mientras no dé resultados, porque los usuarios se siguen quejando de que el agua se queda sin nutrientes y deja los metales pesados.

Los lodos que confinan en las mismas instalaciones de la PTAR sí contaminan, pese a ello, no han dado solución a la problemática de moscas y malos olores que aquejan a las comunidades San Antonio y San José en Atotonilco de Tula.

En cuanto al volumen de agua que les llega a los campesinos, señaló que son los mismos labriegos los que deberán iniciar una demanda contra el Estado de México para solicitar que se les entregue el total del líquido.

Sin embargo, y aunque refirió que la Planta no funciona como se esperaba, carecen de soluciones para el buen funcionamiento porque, según afirmó, existen contratos internacionales que impiden trabajar de forma distinta.