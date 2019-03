Poco serias, propuestas de diputado federal de Morena: síndico de Tepeji

La síndico jurídico de Tepeji, Erika Pérez Castilla, sugirió que, el diputado federal Julio César Ángeles Mendoza habla mucho y hace poco en cuanto a sus iniciativas ya que refirió, varias veces ha dicho que hará algo y termina por no presentar nada, por ello no toma tan enserio sus dichos.

Hace días, el legislador de Morena declaró la posibilidad de subir una iniciativa en la que todos los miembros de la asamblea municipal realicen sus actividades de manera honorífica, es decir, sin recibir recursos por concepto de dieta.

Bajo este contexto, se preguntó la opinión de la síndico hacendario de Tepeji, quien declaró que se tendría que discutir esa propuesta y celebrar foros de consulta para preguntar puntos de vista entre los distintos miembros de las asambleas.

"Casi casi, las propuestas que ha hecho (Julio César Ángeles Mendoza) no les hemos tomado importancia porque las dice y luego no se llevan a cabo, no ha sido la única (propuesta), han sido varias, entonces, la tendremos que valorar" dijo.