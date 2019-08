Podemos disentir de las políticas del presidente: diputada federal de Morena

Lidia García Anaya, diputada federal por Morena, reconoció que puede disentir de las políticas instrumentadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque su encargo fue parte de un acuerdo político y no de una militancia con el partido.



“Muchos diputados, incluida yo, somos parte de acuerdos políticos y tenemos una forma de pensar y asumir diferente que los verdaderos militantes de Morena, que tienen otra perspectiva y forma de razonar su voto. El mío es en función de favorecer a la ciudadanía porque tiene que existir congruencia entre lo que prometimos y lo que hacemos”, dijo.

BAJO CRECIMIENTO ECONÓMICO

A unos días de que López Obrador presente su primer informe de gobierno, García Anaya expresó que la creación de la Guardia Nacional y la Ley de Remuneraciones, son puntos a favor, pero el bajo crecimiento económico lo afecta.



“Aun siendo del partido político mayoritario no podemos tapar el sol con un dedo, existen críticas porque no ha habido inversión”, y refirió que ante un cambio de régimen, no solo de sexenio, espera que este segundo año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instrumente estrategias efectivas para propiciar un mayor crecimiento económico.



Ante la posibilidad de que existan subejercicios en el Presupuesto Federal, detalló que como legisladora permanecerá pendiente de revisar que lo aprobado por el Congreso de la Unión para este año sea gastado como fue programado, pues de lo contrario tendrán que explicar el motivo y, de ser el caso, volver a presupuestar.