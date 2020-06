Polémica tras presunta apropiación de Tenango por estudiante del Tec de Monterrey

A través de redes sociales ha causado indignación la presunta apropiación cultural de los bordados de Tenango, por parte de una estudiante de preparatoria del Tecnológico de Monterrey, quien supuestamente utilizó los diseños otomíes creados por indígenas en Hidalgo.

De acuerdo con Conecta, sitio de noticias del Tec de Monterrey, se realizó un concurso internacional de intervención y diseño artístico a fin de conmemorar el cumpleaños 65 de Miffy (conejo infantil creado por Dick Bruna).

Para ello, una estudiante de la Prepa Tec, campus Estado de México, fue una de las 86 ganadoras con la intervención del conejo con bordados de Tenango, lo que le valió un premio económico y un viaje por Ámsterdam; además, que su trabajo sea exhibido en el Centraal Museum en Utrecht, en Holanda.

Consulta aqui: Proyecto académico de PrepaTec seleccionado en concurso internacional

La estudiante del Tec de Monterrey justificó que “este diseño y bordado surge a partir de que mi abuelo es originario de Hidalgo y siempre me ha transmitido todo el amor a la cultura mexicana, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con el arte de nuestro país”, dijo en entrevista a Conecta.

El diseño del Tenango que creó, agrega, “es algo que ya lo había visto en decoración, me encantan los colores y la idea que te transmite. Además, todas las figuras, de todos los colores tienen un porqué, por ejemplo, en el mío, las figuras representan la celebración hacia la vida”.

En principio, se explicó que el bordado del muñeco fue parte de un proyecto final realizado en la materia “Introducción al Diseño”, en la cual, su maestra le animó a participar en el concurso académico internacional de intervención del Miffy.

LAS MOLESTIAS

En redes sociales, Lili M. Soberanes compartió la publicación del Tec de Monterrey, la cual acompañó con el siguiente texto:

“Su moda de reproducir ‘tenangos’ es un crimen, la gente indígena en marginación total y otros aprovechándose. La apropiación cultural debería ser considerada un delito”, expresó.

Por otra parte, el portal La Corregidora realizó un análisis de la noticia difundida en Conecta, calificando la intervención artística de la estudiante como una “Apropiación Cultural”.

DIPUTADO DE HIDALGO INSISTIRÁ EN LEGISLACIÓN

Tras conocer del caso, el diputado José Luis Muñoz Soto, diputado local por el distrito IX con cabecera en Metepec, lamentó la acción al tiempo de reconocer que no hay una Ley que impida la apropiación cultural.

No obstante, dijo a AM Hidalgo, insistirá para concretar esta Ley, pero a nivel federal, ya que en lo local no se puede, pues escapa de su jurisdicción.

Lo anterior es porque empresas de diseño de ropa internacional como Carolina Herrera y Louis Vuitton, han utilizado los diseños de los bordados de Tenango.

SIN DOLO ACCIÓN DE ESTUDIANTE: TEC DE MONTERREY

En la nota de Conecta, al final se hace una aclaración en la que se precisa que la intervención artística del muñeco con bordados de Tenango no fue con dolo.

Carlos Lara G. y Lissette Álvarez Cazola, expertos en litigio estratégico en materia de cultura y derechos culturales señalan que:

La estudiante diseñó y bordó un producto para participar en una convocatoria internacional, con el fin principal de cumplir con su proyecto académico, sin dolo alguno.

Un tema es la iconografía de las comunidades, que es de las comunidades, y otra los diseños que, inspirados en ellas, un particular puede hacer y registrar ante Indautor.

Por último y muy importante, dar los créditos del grupo, etnia o región al que pertenecen, como establece la Ley de derechos de autor, en este caso “Tenango de Doria del estado de Hidalgo”.