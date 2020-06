Policía de Neza golpea a mujer en detención; desmienten desaparición forzada

Nezahualcóyotl, Méx.- Un policía municipal aventó al piso a una mujer que intentaba oponerse a que una de sus amigas fuera detenida por otros oficiales la madrugada del lunes, según se observa en un video que se difundió en redes sociales.



De acuerdo a las imágenes, los hechos ocurrieron a las 03:12 horas cuando cuatro mujeres caminaban por calles de la colonia Impulsora, ubicada en la zona norte de Ciudad Neza y se detuvieron frente a ellas dos camionetas pick up de la corporación local.



De las unidades descendieron cuatro elementos, los cuales se acercaron a una de las chicas, a quien un policía revisó la bolsa que lleva consigo.



La muchacha habló por teléfono y, luego, dos de los miembros de Seguridad Pública la llevaron a la patrulla para subirla a la batea.



Al darse cuenta, una de sus amigas trató de evitar que se la lleven y uno de los policías la jaló y tiró al pavimento, mientras la otra joven fue subida a la patrulla.



La muchacha arrojada al suelo se levantó y se dirigió hacia la patrulla a la que subieron a su amiga, pero los policías trataron de disuadirla. Finalmente también es subida a la unidad.



Después de los hechos, el diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, conocido como “El Mijis”, difundió en su cuenta de Twitter el video de la detención de las dos jóvenes, Alexia “N” y Jhoany “N”.

Carrizales se refirió como un caso de desaparición forzada, después de ser golpeadas las mujeres por los policías de Ciudad Neza y que no se sabía su paradero.



En otro mensaje, el legislador dijo que las dos muchachas estaban escondidas porque habían sido amenazadas de muerte por los oficiales.

“Las ‘levantaron’ detuvieron, torturaron, robaron sus pertenencias y amenazaron de muerte. Creo que hay muchas violaciones a sus derechos humanos”, escribió en otro tuit.

En otro mensaje dio a conocer que Alexia y Jhoany ya habían aparecido.



“Están golpeadas, robadas (dinero), torturadas y amenazadas de muerte por los hijos de puta que se supone deberían cuidarlas.

"Que publiquen los videos del Juez Cívico; ahí las torturaron entre 10 policías”, denunció.

En otro insistió en su exigencia el diputado local. “Les juro que no descansaré hasta que @seguridadneza haga públicos los videos del juzgado cívico donde torturaron entre 10 policías a Alexia y Jhoany.



Hagan públicos los rostros de esos policías para que la gente pueda identificarlos. Seguramente hay muchas más víctimas”, redactó.

Denuncian desaparición forzada de Alexia Ortiz y Jhoany Álvarez, después de haber sido golpeadas y detenidas el domingo por policías de Neza en EDOMEX se desconoce su paradero; no se encuentran detenidas.@SS_Edomex @alfredodelmazo



Compartan #HastaEncontrarlas. ���� pic.twitter.com/MMaPJ1DT83 — El MIJIS (@mijisoficial) June 9, 2020

En tanto, Seguridad Pública de Nezahualcóyotl negó que las dos jóvenes estuvieran desaparecidas, como aseguró el diputado local potosino, pues fueron presentadas ante el juez cívico el mismo día de su detención por alteración al orden, donde cumplieron con la sanción económica respectiva, para después retirarse del lugar.



La corporación dijo que desde el momento de su liberación hasta la fecha, la Subdirección de Atención a Víctimas se ha mantenido en comunicación con las mujeres, confirmando que no están desaparecidas.



El área de asuntos internos de la Policía Municipal inició una investigación para deslindar la responsabilidad de los elementos policiacos que participaron en la detención, “reiterando el compromiso con el respeto de los Derechos Humanos de las personas”.



De acuerdo a la corporación, las chicas habían consumido bebidas alcohólicas desde la noche del domingo y habrían insultado a los oficiales, por lo que fueron a detenerlas ya en la madrugada del lunes, como después quedó grabado en el video difundido.



En otro video en poder de EL UNIVERSAL se observa a las dos jóvenes cuando están en el Juzgado Cívico, en el que ya está presente la madre de una de ellas, y aparentemente no se aprecia que estén golpeadas.



Una de ellas, presuntamente, bajo los influjos del alcohol exige que le entreguen su dinero. Su madre le ordena que se calle para irse del lugar, luego de que ya pagaron la multa.



Uno de los policías le entrega a la otra chica sus pertenencias. La encargada del juzgado cívico le advierte a la otra joven que si vuelve a decir otra mala palabra la van a detener otra vez.



Su madre le dice que ya no trae dinero para pagar otra multa.