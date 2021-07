Policía encuentra cartera con 4 mil pesos y la devuelve a su dueño

Sinaloa.- Un policía de Culiacán se encontró una cartera con más de 4 mil pesos dentro y después buscó al dueño para entregarle su dinero y las identificaciones.

Se trata de un integrante del Escuadrón Ciclista de la Unidad Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Luis Manuel Estrada. El oficial hacía un recorrido por el primer cuadro de la ciudad, en la colonia Guadalupe, cuando se encontró la billetera.

Luis Manuel logró dar con el paradero del dueño gracias a una credencial, así que se puso en contacto con él para entregarle sus pertenencias.

Miré a todos lados buscando al dueño, pensé que tal vez estaba cerca y podía entregarla, pero no, no había nadie y rápido informé a mi superior. Para buscar al dueño, miré adentro, traía dinero e identificaciones y con esas lo localicé”, relató el policía.

La entrega se realizó una hora después en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Cuando me llamó, no lo podía creer, pero la autoridad me dio buenas noticias, pensé cualquiera pudo tomarla y al ver el dinero pues no la entregaría, que bueno que la encontró un policía”, señaló el dueño.