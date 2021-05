Policías de Pachuca necesitan capacitación y carecen de sentido humano: ciudadanía

Mejor capacitación y sentido humano es lo que hace falta a integrantes de la Policía Municipal de Pachuca, según mencionaron habitantes de la ciudad, luego de los hechos ocurridos el domingo pasado cuando elementos de dicha corporación sometieron violentamente a dos personas implicadas en un percance vial previo.

En un sondeo realizado por AM Hidalgo sobre ese tema, los encuestados calificaron como correcta la destitución de los uniformados involucrados en la agresión.

Además, el ayuntamiento aseguró que la agresión es investigada por la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca.

Nota relacionada: Agresión policiaca en Pachuca es investigada por Comisión de Honor

PIDEN MEJOR ACTITUD POR PARTE DE POLICÍAS

Alejandro Gómez, quien se dedica a la herrería en sus tiempos libres y es habitante de la colonia Nueva Hidalgo, consideró que no es correcta la actitud con la que desempeñan su labor los elementos de Seguridad Pública local, pues aseguró que algunos son déspotas y groseros.

No sabía de este caso, pero sí de otros de abuso policial. Esto se debe a su actitud, por ejemplo, a mí me paró un agente de Tránsito la semana pasada por no hacer absolutamente nada, pasé a dejar a uno de mis trabajadores al centro y continué mi camino, iba en la calle Guerrero cuando me encienden la torreta de una patrulla y me paran”, narró.

Continuó: “Se acercó uno (policía) y con actitud muy altanera me dijo que me había pasado un semáforo en rojo, cuando no fue así. Después de un rato de diálogo no le quedó otra más que dejarme ir porque era evidente que no tenía motivos para retenerme”.

En cuanto al caso del 9 de mayo, Alejandro señaló que se trata de abuso policial y está de acuerdo con el despido de los elementos implicados. Además, mencionó que la presidencia municipal “tuvo todas las miradas encima” y tomó la decisión para no desencadenar más problemas con la sociedad.

POLICÍAS CARECEN DE SENTIDO HUMANO

Paola Conde, trabajadora de un establecimiento de comida en la colonia Morelos, comentó que nunca en su vida ha necesitado del auxilio de policías municipales, pero dijo conocer a varias personas que se han quejado del trato de los uniformados, sobre todo por una actitud déspota.

Para ella, los oficiales que aparecen en el video difundido en redes sociales carecen de todo sentido humano, además de los valores que deberían exigirse en una corporación policial para resolver problemas y no hacerlos más grandes.

Es una total falta de ética y respeto, cómo es posible que los policías caigan en ese tipo de comportamiento. Se supone que ellos están para arreglar los problemas, no para causarlos o hacerlos más grandes, no tienen ningún tipo de sentido humano para agarrar a toletazos al hombre ya cuando está derribado”, comentó.

LES HACE FALTA CAPACITACIÓN

Si yo fuera la directora de la Policía Municipal les pondría una buena capacitación en general, pero haciendo énfasis en lo psicológico, para que sepan lidiar con este tipo de situaciones y acabar con casos de abuso”.

Estas fueron las palabras de Andrea Vega, habitante de la colonia Cuauhtémoc, quien al igual que los otros dos encuestados consideró lo sucedido el domingo como abuso policial grave. También mencionó que a los oficiales destituidos se les debería aplicar una sanción penal.