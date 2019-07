Policías federales bloquean la México-Pachuca

Elementos de la Policía Federal mantienen bloqueada en ambos sentidos la autopista México-Pachuca a la altura del kilómetro 11 en San Juanico.

Los inconformes colocaron trafitambos y piedras, dejando solo el paso a las ambulancia por el carril del Mexibús.

Bloque en el vigilante de la autopista Mexico pachuca. pic.twitter.com/PsAyiEBwg8 — ryko (@drmsrrl) 3 de julio de 2019

No solo protestan por la incorporación de la Guardia Nacional, sino que además exigen mejores condiciones laborales.

Durante su conferencia de prensa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la unión a la nueva corporación es opcional, que no se obligará a nadie a cambiarse y en caso de no hacerlo no serán despedidos.

Protestas de elementos de la Policía Federal @PoliciaFedMx se extiende a la carretera México-Pachuca, a la altura de San Juanico, piden mejores condiciones laborales igual que sus compañeros en la base Contel ubucada en Iztapalapa. pic.twitter.com/mHoz2u2So4 — Marcos Muedano (@marcosaariel) 3 de julio de 2019

Policías federales protestan en Iztapalapa en contra de la Guardia Nacional

Policías federales protestan en las instalaciones del Centro de Mando, ubicado en Iztapalapa, en rechazo a la incorporación de la Guardia Nacional.

Decenas de elementos se encuentran a las afueras de dicha corporación, en donde han manifestado que uno de sus principales reclamos es por un bono mensual que está en riesgo de desaparecer.

Además, aseguran que desde la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se les han reducido los derechos laborales.

De igual manera adelantaron que de no atender de manera inmediata sus demandas, todos saldrán a cerrar varias calles, entre ellas Periférico a manera de presión; “fuera MORENA, fuera Andrés Manuel López Obrador, la 4T es una mentira”, gritaban los inconformes.

Hasta el momento ninguna autoridad o mando de la Policía Federal se ha acercado a atender a los inconformes, en contra parte los uniformados dejaron en claro que la protesta continuará hasta que les expliquen el por qué los cambiaron a la Guardia Nacional sin avisarle y sobre todo, por qué la disminución de su salario.

