Policías municipales de Pachuca piden mejoras laborales

Policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca se encuentran en reunión con autoridades municipales, pues piden mejorar sus condiciones laborales.



De acuerdo a testimonios de algunos elementos recabados por AM Hidalgo, un grupo de los trabajadores de seguridad pública expone sus peticiones, que se basan en la actualización de pagos y prestaciones para este año.



En la anterior administración, con el Concejo Municipal, un grupo de elementos aseveró que les redujeron las prestaciones como la prima vacacional a un 70 por ciento.



Los policías no cuentan con un servicio médico digno, no acumulan puntos para derecho a vivienda, ni jubilación o pensión, dijeron en aquella ocasión a AM Hidalgo.

