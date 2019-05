‘Políticos hacen muchos fraudes y afectan al país’: legisladora infantil

Sullyvet Guadalupe Pérez Batalla, legisladora infantil de Actopan, aseguró que no le gustaría incursionar en la política, toda vez que ahí “se hacen muchos fraudes” y no se vela por el bienestar del país.

Así lo apreció la también estudiante de quinto grado de la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en Actopan, luego de participar en el Parlamento Infantil 2019, organizado en el Congreso de Hidalgo.

“A mí no me gusta la política. Yo quise participar (en el parlamento) porque quiero defender los derechos de los niños”, dijo, y al preguntar si cree en los políticos, respondió: “No, porque hacen muchos fraudes, no tienen bien al estado ni al país”.

La legisladora infantil impulsó campañas para ayudar a los niños que no tienen qué comer, ni acceso a la salud ni a vivienda digna.

Dentro de la sesión, Vanesa García Yáñez se pronunció a favor de que los adultos dejen de ejercer violencia contra los infantes, ya que esto repercute en su autoestima y desarrollo pleno.

“En una encuesta nacional de 2015 se identificó que 63 por ciento de niños y adolescentes entre uno y cinco años son sujetos de violencia o castigo corporal, y la violencia trae como consecuencia daño físico directo o indirecto, salud mental baja o frágil y baja autoestima, además de incremento de conductas agresivas”, expresó.

La legisladora infantil agregó que “entre más golpes reciben los niños, son más propensos a desafiar a su padre, pueden tener problemas de salud mental y dificultad para aprender”.