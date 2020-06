Por COVID-19, Tribunal Electoral de Hidalgo suspende resolución de juicios

A fin de no exponer la salud de autoridades, trabajadores y ciudadanos, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) mantiene suspendida la resolución de tres juicios.

Además, dada la contingencia sanitaria por COVID-19, dichas sentencias implicarían acciones que cuyo cumplimiento no podría llevarse a cabo, señaló María Luisa Oviedo Quezada, magistrada presidenta del TEEH.

El dictar esa resolución en este momento del pico de contagios por coronavirus en Hidalgo “obligaría a que el ayuntamiento realice, en cumplimiento de la sentencia, determinadas acciones que, dada la contingencia, las medidas de prevención y el llamado de ‘Quédate en Casa’, no se podrían llevar acabo”, explicó.

Es decir, “es una resolución que no se puede cumplir en este momento. Bajo esa situación tenemos tres asuntos que no se han resuelto y que no están vinculados al proceso electoral”.