Por Covid-19 compras de pánico: agotan cubrebocas y gel antibacterial

Dueños y encargados de farmacias en Pachuca y Mineral de la Reforma mencionaron que han agotado sus existencias de cubrebocas y gel antibacterial, debido el temor de habitantes por el coronavirus. Esto, aun cuando autoridades de Salud han pedido evitar compras de pánico.

Una empleada de la Farmacia del Ahorro situada frente al Reloj Monumental, en Pachuca, dijo desconocer cuándo volverán a surtir dichos productos.

Comentó que la bolsa con diez cubrebocas tiene un precio de 18 pesos, mientras que el gel antibacterial pequeño cuesta diez pesos.

La gente llega y pide mucho esos productos, pero ya no hay en casi ninguna farmacia, incluso en las más pequeñas", mencionó.

Otra trabajadora de Farmacias Similares, situada en la calle Doria, en el centro de la capital, dijo que tampoco tienen cubrebocas ni gel antibacterial.

En ese negocio la bolsa con cinco cubrebocas cuesta 15 pesos, detalló, y dijo que no saben cuándo les llegarán más.

La empleada indicó que en los últimos días ha aumentado el número de pacientes que acuden al médico adscrito a esta farmacia.

Hay dos médicos que no se dan abasto de tanto paciente; siento que hay mucho temor por lo del coronavirus", dijo la entrevistada.

Beatriz Cruz, encargada de una farmacia en El Saucillo, Mineral de la Reforma, señaló que desde hace más de una semana se acabaron los cubrebocas y el gel antibacterial.

Agregó que los dueños del negocio le han dicho que esos productos no están disponibles por el momento y desconocen cuándo podrán conseguirse.

Me he enterado por las noticias que en Hidalgo no hay ningún caso comprobado, pero aun así la gente quiere estar preparada", dijo.