Por aforo de 20%, restaurantes no prevén repunte económico este 14 de febrero

El sector restaurantero no prevé un repunte considerado en las ventas del 14 de febrero debido a la política restrictiva de 20 por ciento de ocupación por la pandemia, además de que no se expondrán a hacerse acreedores a alguna multa por incumplir las medidas, indicó el presidente de Canirac en Hidalgo, Carlos Méndez Tejeda.

A cuatro días de la reapertura de comercios en los 33 municipios considerados como zonas de riesgo de contagios por COVID en Hidalgo, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) comentó que la medida es una bocanada de oxígeno para la industria.

Recordó que a pesar de que el sector estaba abierto, sólo con servicio para llevar, los ingresos se volvían nulos, ya que percibían entre 10 y 15 por ciento del total, por lo que el abrir con atención en los negocios y con las medidas sanitarias les permitirá incrementar las ventas.

No obstante, dijo, desde el lunes hasta este viernes, las ventas han estado tranquilas y constantes, “se esperaba un repunte algo más considerable, pero la ciudadanía todavía está guardándose en sus casas, con la incertidumbre de salir. Ha pintado unos ingresos de moderados a medios”.

En entrevista para AM Hidalgo, Méndez Tejeda pronosticó que para el Día del Amor y la Amistad no esperan un repunte para los restaurantes debido a la política restrictiva de 20 por ciento de ocupación, sumado a las sanciones que puedan recibir por no acatar la medida, que van desde una multa hasta el retiro de la licencia de funcionamiento.

POR COVID NO HAY YA DÍAS ESPECIALES

Los negocios y restauranteros no vamos a exponer este día por una multa de ese tipo. Venimos trabajando 11 meses con esta pandemia, en la que los días especiales se convierten en normales de pandemia”, refirió.

Recordó que en 2020 el 10 de mayo, el Día del Papá, el Día de Muertos, entre otros, fueron atípicos, “son días comunes y corrientes donde no se ve reflejado el aumento en el flujo de gente. Este 14 de febrero considero que no va a ser la excepción y vamos a acatar las reglas”.

El presidente de Canirac Hidalgo mencionó que probablemente en el servicio para llevar sí haya un incremento en la demanda, “estamos trabajando con los afiliados para que manden sus flayers, sus promociones, sus paquetes y poderlos poner en las redes sociales” con el fin de aumentar las ventas.

Aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia, seguirse cuidando y consumir en establecimientos locales a fin de fortalecer la economía del estado, ya que recordó, al corte de enero 130 restauranteros reportaron adeudos que ascendían a más de 50 millones de pesos y 45 restaurantes cerraron a causa de la pandemia de COVID en Hidalgo.